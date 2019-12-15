Российская биатлонистка Анастасия Поршнева стала победительницей масс-старта на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау.

Спортсменка преодолела дистанцию за 34.39,5 и допустила два промаха на огневых рубежах. На второй строчке расположилась еще одна россиянка — Екатерина Глазырина, она отстала на 11 секунд, также допустив две ошибки на стрельбе. Замкнула тройку лидеров итальянка Алексия Рунгальдьер.

В топ-20 попали еще две спортсменки из России: Ирина старых финишировала шестой, Полина Шевнина — 17-й. Ирина Казакевич заняла 21-е место, Наталья Гербулова — 35-й.

Сегодня, 15 декабря, состоится масс-старт у мужчин, он будет закрывать соревновательную программу второго этапа Кубка IBU.