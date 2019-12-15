На этапе Кубка мира пр лыжам в Давосе (Швейцария) завершилась женская гонка на 10 км свободным стилем с раздельного старта. Победу одержала представительница Норвегии Тереза Йохауг.

Норвежка преодолела дистанцию за 25 минут 2,7 секунды. На второй строчке расположилась её соотечественница Хейди Венг, проигравшая полминуты. Замкнула тройку лидеров американка Джессика Диггинс, ее отставание составило 36,4 секунды.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Смирнова (+1:37,6), финишировавшая 15-й. Наталья Непреява заняла 17-е место (+1:44,7). Замкнула топ-20 Нина Дуботолкина, 22-й на финиш пришла Алиса Жамбалова. Яна Кирпиченко закончила гонку 26-й, Ольга Царева — 40-й. Худшей из россиянок стала Лидия Дуркина, показавшая 60-е время.

Напомним, Йохауг является лидером общего зачета Кубка мира.