Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская выразила уверенность, что Алина Загитова не будет менять тренера.

«Здесь история отличается от той же Жени Медведевой. Женя сама решила поменять тренера, а у Алины с Этери всё отлично, у команды тоже. Решение Алины не выступать было совместным», — заявила Бутырская, слова которой приводит «Чемпионат».

Экс-спортсменка подчеркнула, что Загитовой надо отдохнуть и пожить другой жизнью. По мнению Бутырской, Алина не уйдет от Тутберидзе, поддержавшей её решение.

Также эксперт прокомментировала перепалку между тренерским штабом Тутберидзе и Евгением Плющенко. Тренеры заявили, что Плющенко пытался переманить Загитову к себе, унижая их в глазах спортсменки. Плющенко дал ответ в менее резкой форме.

«Это выбор Алины и Этери Георгиевны. Мы должны уважать их выбор, а не пиариться на этом. Они сделали всё грамотно, объявили на всю страну», — заявила Бутырская.