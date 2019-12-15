Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, почему принял решение покинуть голландский клуб.

По мнению Слуцкого, команду из Нидерландов должен возглавлять местный тренер, так как иностранцы в данной системе оказываются неэффективными. По словам специалиста, он чувствовал отсутствие длинного будущего и понимал, что нельзя переформатировать голландский футбол.

Слуцкий подчеркнул, что в целом гордится своей работой с командной точки зрения, но текущая неудача оказала влияние на его решение. Тренер отметил, что получил хороший опыт, но не захотел его продолжать. Ещё в прошлом сезоне он понимал, что покинет команду, но решил отработать контракт до конца.

«Ко мне здесь великолепно относились. Меня любили и обожали. Это всё моя манера поведения: русский такой директ-стайл, когда ты в лоб что-то говоришь, а они к этому не привыкли», — заявил Слуцкий программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».