На втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершилась женская гонка преследования на 10 километров. Победу одержала представительница Норвегии Тириль Экхофф.

Спортсменка преодолела дистанцию за 29:14,6, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. На второй строчке расположилась шведка Ханна Эберг, отставшая на 25 секунд из-за двух ошибок на стрельбе. Замкнула тройку лидеров норвежка Ингрид Тандревольд.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. Спортсменка стартовала с третьего места, но финишировала лишь 11-й, допустив четыре ошибки на стрельбище. На 18-й позиции расположилась Кристина Резцова, в пассиве которой три промаха. Екатерина Юрлова-Перхт стала 22-й, Тамара Воронина — 36-й.