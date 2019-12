Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко намекнул на возможное возвращение в ринг.

На своей странице в «Твиттере» Кличко запустил голосование: он предложил подписчикам поставить лайк под понравившимся вариантов. Спортсмен опубликовал три поста со следующим содержанием: «Уайлдер vs Кличко», «Джошуа vs Кличко» и «Фьюри vs Кличко».

Вероятно, Денотей Уайлдер, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри — это те, кого Кличко рассматривает в качестве соперников в случае возвращения. На данный момент больше всего лайков собрал пост с фамилией Фьюри, что говорит о том, что болельщики хотят увидеть именно этот бой.

Ранее российский боксер Александр Поветкин сообщал о своем желании еще раз подраться с Кличко.