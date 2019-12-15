Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что школа поддерживает отношения с Евгенией Медведевой и Юлией Липницкой.

Лайшев выразил мнение, что благодаря Этери Тутберидзе резко произошло омоложение фигурного катания.

«И здесь все происходит не как с Юлией Липницкой и Евгенией Медведевой, с которыми мы тоже, кстати, продолжаем поддерживать отношения, несмотря на то, что они у Тутберидзе не тренируются», — заявил Лайшев, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что спортсменки приходят в школу, где встречаются с учителями и администрацией.

Напомним, Липницкая под руководством Тутберидзе стала олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в командном турнире, Медведева завоевала два серебра в Пхенчхане-2018.