Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итог своего выступления в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Спортсменка стартовала третьей, но из-за четырех промахов финишировала лишь 11-й.

«Что уж тут говорить, да, был штиль и да, мы ошибались. Причины? Может быть, сказывается усталость — концентрация уже не самая высокая», — заявила Миронова, слова которой приводит «Чемпионат».

Спортсменка подчеркнула, что волнение не было связано с высоким стартовым номером. По ее мнению, всё было так же, как и всегда.

Напомним, победу одержала норвежка Тириль Экхофф, не допустившая ни одного промаха. Миронова стала лучшей из россиянок. 18-е место заняла Кристина Резцова, 22-е — Екатерина Юрлова-Перхт.