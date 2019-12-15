Итальянский фигурист Иван Ригини выразил мнение, что россиянке Евгении Медведевой нет необходимости разучивать четверной прыжок.

«я, если честно, не знаю, нужен ли он ей вообще? Она так борется с собой!» — заявил Ригини, слова которого приводит Sport24. Он подчеркнул, что Медведевой приходится проходить через очень многое. Он призвал болельщиков сохранять человечность по отношению к фигуристке.

«Я ей только желаю, чтобы у нее все получилось. И нафиг он вообще ей нужен, этот четверной», — сказал Ригини и добавил, что настоящие ценители фигурного катания и так получают удовольствие от выступлений Медведевой.

Напомним, перед стартом сезона Медведева обещала попробовать исполнить четверной сальхов на соревнованиях, однако пока не предпринимала таких попыток.