Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил Этери Тутберидзе на обвинение в попытках переманить Алину Загитову в свою группу.

Плющенко заявил, что никогда не лез в чужую компетенцию и не приглашал Загитову к себе, в то время как Тутберидзе, наоборот, нет равных в переманивании спортсменов.

«Напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алену Косторную или Аню Щербакову? Юлю Липницкую или Алину Загитову?» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме». Экс-спортсмен добавил, что в «Тим Тутберидзе» берут только готовых детей с тройными прыжками.

Напомним, конфликт между Тутберидзе и Плющенко возник после того, как Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Тренерский штаб Тутберидзе опубликовал резкое заявление, в котором раскритиковал Плющенко и Татьяну Тарасову.