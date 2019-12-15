В Санкт-Петербурге состоялся Новогодний пробег, открытый для всех желающих. Соревнования прошли в Центральном парке культуры и отдыха на Елагином острове. Бегуны могли выбрать дистанцию на свой вкус и способности — 10 км или 5 км. Также в программу был включен детский забег на 202,0 м.

Участники вышли на старт у Конюшенного корпуса ЦПКиО и преодолели два круга по трассе, пролегающей по аллея. Маршрут был проложен вдоль набережной, окружающей парк. К финишу бегуны вновь вернулись к Конюшенному корпусу.

Мероприятие было посвящено памяти президента Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Игоря Эмильевича Фельда.