На втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) началась мужская эстафетная гонка. Спортсмены вышли на старт в 16:15 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция соревнований доступна по ссылке.

Биатлонистам предстоит преодолеть дистанцию 10 километров с четырьмя огневыми рубежами — двумя «лежками» и двумя «стойками».

Состав сборной России на эстафету стал известен вчера, 14 декабря. На первом этапе бежать будет Матвей Елисеев, он передаст эстафету Эдуарду Латыпову. Третий этап доверили Дмитрию Малышко, а финишером традиционно станет Александр Логинов.

Накануне состоялась женская эстафета, в которой Россия завоевала серебряные награды. Команду представляли Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.