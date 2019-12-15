Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал словесную перепалку между тренерским штабом Тутберидзе, Евгением Плющенко и Татьяной Тарасовой.

По словам Мишина, он не хочет вмешиваться в этот конфликт.

«Люди играют в пинг-понг шариками из шоколадного джема», — считает тренер, слова которого приводит «Спорт день за днем». По его мнению, чем меньше по этому поводу будет комментариев, тем здоровее будет фигурное катание.

Мишин также заявил, что участники конфликта «уже озверели от злобы», он пожелал им заняться самоочищением, и тогда фигурное катание станет чище.

Напомним, конфликт между Тутберидзе и Плющенко возник после того, как Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Тренерский штаб Тутберидзе опубликовал резкое заявление, в котором раскритиковал Плющенко и Татьяну Тарасову. Позже Плющенко ответил, заявив, что никогда не лез в чужую компетенцию и не приглашал Загитову к себе, в то время как Тутберидзе, наоборот, нет равных в переманивании спортсменов.