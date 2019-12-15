Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поделилась мнением о позициях сборной и удачном старте команды.

По словам Юрловой, хорошо, что возникает здоровая конкуренция в сборной. На вопрос, помнит ли биатлонистка, когда россиянки так здорово начинали сезон, Юрлова спросила, на что намекает журналист. Она напомнила, что у сборной были медали в Эстерсунде от Зайцевой и Вилухиной. А что касается последних лет, то это один из лучших стартов сезона.

Юрлова-Перхт также ответила на вопрос, можно ли говорить о том, что сборная России возвращается в лидеры мирового биатлона.

«А мы никуда и не уходили», — заявила российская биатлонистка, слова которой приводит «Матч ТВ».

Напомним, Россия завоевала серебряную медаль в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В составе российской четверки бежали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт. Россиянки претендовали на победу: Юрлова-Перхт ушла с последней стрельбы лидером. Однако норвежка Марте-Ульсбю Ройселлан выдала мощнейший отрезок, отыграв 15-секундное отставание на 500 метрах.