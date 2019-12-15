В матче Кубка Первого канала сборная Швеции одержала победу над командой Чехии со счетом 3:1.

В составе шведов дубль оформил Деннис Расмуссен. Первый гол форвард «Металлурга» забил на 47-й секунде с передач Виктора Лоова и Ларса Юханссона, который начал атаку, а вторую шайбу Расмуссен забросил на последней минуте встречи в пустые ворота. Еще один гол на счету игрок «Сочи» Мальте Стремвалла в большинстве с передач Андре Петерссона и Хенрика Томмернеса на 7-й минуте.

У чехов единственный гол забил нападающий «Амура» Гинек Зогорна в большинстве с передач Якуба Ерабека и Томаса Филиппи на 49-й минуте.

После трех игр сборная Швеции идет на первом месте в турнирной таблице Кубка Первого канала с шестью очками, команда Чехии занимает четвертое место с тремя баллами.