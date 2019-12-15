Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих эмоциях после поединка против ирландца Конора Макгрегора.

По словам Хабиба, он терпел во время подготовки и боя, копил эмоции, чтобы не сорваться.

Боец отметил, что ему было непонятно, как такой же спортсмен, как и он сам, может его оскорблять.

«Я, наверное, хотел их покусать», — сказал Хабиб, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, Нурмагомедов победил Макгрегора техническим нокаутом в четвертом раунде титульного поединка на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе 6 октября.

Напомним, чемпионский бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится в апреле 2020 года в Нью-Йорке. Известно, что оба спортсмена уже подписали контракты на бой. На сегодняшний день 31-летний Нурмагомедов провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах одержал 25 побед.