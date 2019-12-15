Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что будет использоваться в апелляции на решение WADA.

По словам Пескова, решение WADA лишить Россию флага на Олимпиаде противоречит Олимпийской хартии и является неприемлемым. Он отметил, что этот факт будет использоваться в апелляции России в Спортивном арбитражном суде. Песков, слова которого приводит ТАСС, добавил, что все настроены решительно для того, чтобы сделать все соответствующее международным законам для защиты интересов, флага и гимна страны.

Напомним, исполнительный комитет WADA выдвинул санкции в отношении российских спортсменов, согласно которым сборная России в течение четырех лет не сможет принимать участие в крупных международных соревнованиях. «Чистые» спортсмены из России не смогут выступать под символикой Российской Федерации.