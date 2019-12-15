Президент ФФККР Александр Горшков прокомментировал тот факт, что Алина Загитова, приостановив карьеру, будет получать выплаты в сборной России.

По словам Горшкова, нет никакого правила, на какой срок можно брать паузу в карьере, все индивидуально. Он отметил, что раз она является членом сборной России, то это естественно, что фигуристка имеет право пользоваться той помощью, которая ей оказывается.

Глава ФФККР не отреагировал на замечание журналиста, который отметил, что Загитова отказалась от выступления в чемпионате России, и будет выступать только в шоу. Горшков заявил, что его пытаются втянуть в какую-то дискуссию. На вопрос, считает ли Горшков такое решение справедливым, глава федерации, слова которого приводит «Спорт день за днем», ответил, что считает его нормальным.

Отметим, ставка для фигуриста из сборной России варьируется от 30 до 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее Алина Загитова объявила о приостановлении карьеры.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой и серебряной призеркой 2018 года, чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года, серебряным призером ЧЕ-2019. Кроме того, Загитова победила в Финале Гран-при 2017 года и заняла второе место в 2018 году. Также фигуристка является чемпионкой мира 2017 года среди юниорок и чемпионкой России 2018 года.