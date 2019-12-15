Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал о своих взаимоотношениях с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

По словам Слуцкого, его все спрашивают о реакции Абрамовича на уход из «Витесса», но влияние владельца «Челси» на жизнь тренера преувеличено. Слуцкий отметил, что в последний год он пару раз говорил с Абрамовичем по телефону и ни разу с ним не виедлся, а после ухода из «Витесса» Абрамович не звонил.

Слуцкий рассказал, что когда он жил в Англии, ходил на каждый матч «Челси» и даже на молодежную команду, то Абрамовичу было интересно его мнение, а сейчас интересы разошлись, и повода для звонков нет.

«Мы не друзья с Абрамовичем, мы просто знакомые. Если он считает нужным, то может обратиться ко мне с вопросом», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, Леонид Слуцкий подал в отставку с поста наставника «Витесса» после поражения от «Херенвена» в матче чемпионата Голландии. Позже отставка была принята, российский тренер и его штаб покинули клуб.

Сообщалось, что Слуцкий является главным претендентом на пост главного тренера греческого АЕКа, но назначение сорвалось, а команду возглавил известный по работе в «Спартаке» Массимо Каррера.

Также СМИ писали, что россиянин может стать главным тренером французского «Монако».