В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» завершился второй период хоккейного матча между сборными России и Финляндии, счет 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол забил Антон Слепышев в большинстве с передачи Вадима Шипачева на 2-й минуте встречи, во втором периоде шайб заброшено не было.

Отметим, игра началась в 16:00 по московскому времени, команды встречаются в рамках Кубка Первого канала. Турнир является вторым этапом Еврохоккейтура. Ссылка на прямую трансляцию встречи здесь.

Сегодняшний матч закрывает соревновательную программу Кубка Первого канала. Ранее сборная России под руководством Алексея Кудашова провела два матча в рамках турнира. Сначала россияне уступили Швеции со счетом 3:4, затем обыграли Чехию со счетом 4:3 в серии послематчевых буллитов. Обе игры состоялись в Москве. Матч с Финляндией проходит на футбольном стадионе в рамках «Русской классики».