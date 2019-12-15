На втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершилась мужская эстафетная гонка.

Победу одержала команда Норвегии в составе Йоханнеса Дале, Эрленда Овренга Бьонтегорда, Тарьея Бе и Йоханнеса Бе. Норвежцы показали результат в один час, 14 минут и 44,2 секунды, пробежали один штрафной круг и использовали семь дополнительных патронов. Второе место с отставанием в две секунды заняла сборная Германии, которая использовала шесть дополнительных патронов. Бронза у французов, которые отстали от лидера на 51,9 секунд, пробежали один штрафной круг и использовали восемь дополнительных патронов.

Сборная России в составе Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова, Дмитрия Малышко и Александра Логинова заняла шестую строчку. Россияне отстали от Норвегии на две минуты и 1,7 секунд, пробежали один штрафной круг и использовали восемь дополнительных патронов.