Российский биатлонист Дмитрий Малышко поделился впечатлениями от эстафетной гонки в Хохфильцене.

По словам Малышко, когда он пришел на стойку, его состояние было катастрофическим.

«Очень колбасило, не смог с этим справиться», — отметил биатлонист, добавив, что, если бы он мог отмотать время назад, то снизил бы на пять секунд скорость перед рубежом.

«Если поставят на следующую эстафету, побегу, сделаю все возможное, чтобы больше не происходило такого, как сегодня», — сказал Малышко, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершилась мужская эстафетная гонка. Победу одержала команда Норвегии, сборная России в составе Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова, Дмитрия Малышко и Александра Логинова заняла шестую строчку.