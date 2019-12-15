Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев рассказал о переговорах с клубами по будущему месту работы.

По словам Черышева, у него есть варианты, по которым ведутся переговоры, но перед Новым годом, как обычно, затишье. Тренер отметил, что есть команды, которые остались без тренеров, а есть те, что ведут переговоры.

«Есть интересные предложения, так что будет, о чем подумать», — сказал Черышев, слова которого приводит «РБ-Спорт».

Напомним, Дмитрий Черышев возглавлял «Нижний Новгород» с 2018 по 2019 года. Отец Дениса Черышева также работал в «Мордовии», «Волге» и молодежной команде «Зенита». Кроме того, Черышев тренировал испанскую команду «Аранхуэс», входил в тренерский штаб «Севильи», и работал в системе «Реала».