Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на критику тренерского штаба Этери Тутберидзе.

«Идите к чертовой матери все вместе взятые!» — сказала Тарасова на просьбу дать комментарий по заявлению команды Тутберидзе. Слова Тарасовой приводит сайт радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, в пятницу, 13 декабря, Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Фигуристка пропустит чемпионат России в Красноярске и не будет отбираться на чемпионаты Европы и мира. По словам спортсменки, она продолжит тренироваться.

После этого тренерский штаб Тутберидзе опубликовал резкое заявление, в котором раскритиковал Плющенко и Татьяну Тарасову. Позже Плющенко ответил, заявив, что никогда не лез в чужую компетенцию и не приглашал Загитову к себе, в то время как Тутберидзе, наоборот, нет равных в переманивании спортсменов.