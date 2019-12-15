В Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» состоялся хоккейный матч между сборными России и Финляндии. Игра проходила в рамках Кубка Первого канала и закончилась победой россиян со счетом 2:0. Nevasport предлагает лучшие фотографии с матча.

В составе сборной России дубль оформил Антон Слепышев. Первый гол нападающий ЦСКА забил в большинстве с передачи Вадима Шипачева на 2-й минуте, вторую шайбу он забросил на 59-й минуте встречи.

Отметим, этот матч закрыл соревновательную программу Кубка Первого канала. После трех туров победу в турнире одержала сборная Швеции, которая ранее победила чехов.

Ранее сборная России под руководством Алексея Кудашова провела два матча в рамках турнира. Сначала россияне уступили Швеции со счетом 3:4, затем обыграли Чехию со счетом 4:3 в серии послематчевых буллитов. Обе игры состоялись в Москве. Матч с Финляндией проходит на футбольном стадионе в рамках «Русской классики».