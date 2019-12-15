В матче 17-го тура английской премьер-лиги «Вулверхэмптон» дома потерпел поражение от лондонского «Тоттенхэма» со счетом 1:2.

В составе гостей по мячу забили Лукас Моура с передачи Эрика Дайера на 8-й минуте и Ян Вертонген с передачи Кристиана Эриксена на первой добавленной к матчу минуте.

У хозяев единственный гол на счету Адама Траоре, который отличился с передачи Рауля Хименеса на 67-й минуте встречи.

После 17 матчей команда Жозе Моуринью идет на пятом месте в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 26 очков. Команда Нуну Эшпириту Санту располагается на восьмой позиции таблицы с 24 баллами.

Следующий матч «Тоттенхэм» проведет 22 декабря дома против лондонского «Челси», «Вулверхэмптон» одним днем ранее в гостях встретится с «Норвичем».