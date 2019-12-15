Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поделился мнением о возможном матче команд НХЛ в нашей стране.

По словам Ротенберга, теоретически рассматривается вариант встречи с Канадой на футбольной арене, однако все зависит от календаря соперника и финансов.

По поводу матча «Вашингтон Кэпиталс» в России Ротенберг отметил, что ФХР считает экономику, но он добавил, что если выпишут счет на десять миллионов долларов, то это никак не бьется.

«Это вопрос бизнеса, а не политики. НХЛ играет в Финляндии, мы знаем экономику. В России они выставляют другой ценник. Если это будет выгодно, то пожалуйста», — сказал Ротенберг, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» завершился хоккейный матч между сборными России и Финляндии. Игра проходила в рамках Кубка Первого канала и закончилась победой россиян со счетом 2:0.