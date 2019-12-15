Главный тренер сборной России Алексей Кудашов поделился мнением о победе национальной команды над сборной Финляндии.

По словам Кудашова, самое главное, что россияне победили. Тренер отметил, что игра была ожидаемо плотной, россияне сыграли лучше в обороне и использовали свои моменты, но во втором периоде могли забивать больше.

«Вы видели, чтобы против Финляндии были яркие игры? Всегда играют плотно, не раскрываются в атаке, сегодня не исключение. Все мы помним последний чемпионат мира», — сказал Кудашов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» завершился хоккейный матч между сборными России и Финляндии. Игра проходила в рамках Кубка Первого канала и закончилась победой россиян со счетом 2:0.