В матче 17-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Эвертоном» со счетом 1:1.

В составе манкунианцев отличиться забитым мячом сумел 18-летний Мэйсон Гринвуд, передачу которому отдал Дэниел Джеймс на 77-й минуте. Гол «ирисок» был забит Виктором Линделефом, который отправил мяч в свои ворота на 36-й минуте встречи.

Отметим, эта встреча стала 4000-й по счету для «Манчестер Юнайтед», в которой в заявке клуба значился хотя бы один воспитанник академии.

После 17 матчей команда Уле-Гуннара Сульшера идет на шестом месте в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 25 очков. Подопечные Данкана Фергюсона, который исполняет обязанности главного тренера, занимают 16-ю строчку.