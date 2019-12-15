Президент СБР Владимиор Драчев поделился мнением об отношении IBU к России.

По словам Драчева, пока говорят в целом идет о перспективах, которые могут быть после решения по отношению к РУСАДА. Драчев заявил, он думает, что до ЧМ и на самом турнире россияне спокойно пробегают с российским флагом. Глава СБР отметил, что все настроены на то, чтобы помочь организации быстрее закончить с проблемами.

«В Хохфильцене прошла комиссия, были 2 совещания. Отношение к нам хорошее. Никто не говорит, что нас могут прогнать», — сказал Драчев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, исполнительный комитет WADA выдвинул санкции в отношении российских спортсменов, согласно которым сборная России в течение четырех лет не сможет принимать участие в крупных международных соревнованиях. «Чистые» спортсмены из России не смогут выступать под символикой Российской Федерации.