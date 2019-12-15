В матче 16-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» дома одержал победу над «Удинезе» со счетом 3:1.

В составе «Старой синьоры» дубль оформил Криштиану Роналду. Португалец отличился на 9-й минуте и на 37-й минуте с передачи Гонсало Игуаина. Еще один мяч на счету Леонардо Бонуччи, который забил с передачи Мериха Демираля на 45-й минуте.

У удинцев единственный мяч забил Игнасио Пуззетто на четвертой добавленной минуте к основному времени встречи.

После 16 туров команда Маурицио Сарри идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 39 очков. Подопечные Луки Готти занимают 17-ю строчку с 15 баллами.

Следующий матч «Ювентус» проведет 18 декабря против «Самдории» на выезде, «Удинезе» трем днями позже примет «Кальяри».