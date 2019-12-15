Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик потерпел поражение от легендарного бойца К-1 Жерома Ле Баннера.

Бой состоялся 15 декабря в Казани, россиянин уступил во втором раунде, пропустив удар по печени. Поражение стало вторым после выхода Дацика на свободу, ранее он потерпел техническое поражение от блогера Артема Тарасова

В феврале 2019 года Вячеслав Дацик освободился из колонии. Ранее боец рассказал, что его поединок против Александра Емельяненко может состояться в следующем году. По словам бойца, ему необходимо провести еще 5-6 поединков и набрать форму. После битвы с Емельяненко Дацик планирует завершить карьеру.

В последнем поединке Дацик в середине ноября нокаутировал Андрея Кирсанова в третьем раунде в бою по правилам кикбоксинга.