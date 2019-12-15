Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе неоднозначно отреагировала на слова Евгения Плющенко, который раскритиковал специалиста.
Тутберидзе на своем официальном аккаунте в Instagram опубликовала стихотворение Марины Цветаевой «Проста моя осанка…»
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Проста моя осанка, Нищ мой домашний кров. Ведь я островитянка С далеких островов! Живу — никто не нужен! Взошел — ночей не сплю. Согреть чужому ужин — Жилье свое спалю! Взглянул — так и знакомый, Взошел — так и живи! Просты наши законы: Написаны в крови. Луну заманим с неба В ладонь,— коли мила! Ну, а ушел — как не был, И я — как не была. Гляжу на след ножовый: Успеет ли зажить До первого чужого, Который скажет: «Пить». М. Цветаева
Отметим, конфликт начался с того, что Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры, в следствие чего пропустит чемпионат России в Красноярске и не будет отбираться на чемпионаты Европы и мира.
После этого тренерский штаб Тутберидзе опубликовал резкое заявление, в котором раскритиковал Евгения Плющенко и Татьяну Тарасову. Позже Плющенко ответил, заявив, что никогда не лез в чужую компетенцию и не приглашал Загитову к себе, в то время как Тутберидзе, наоборот, нет равных в переманивании спортсменов.
Тарасова эмоционально отреагировала на заявление команды Тутберидзе, но была менее многословной.
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