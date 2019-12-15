Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе неоднозначно отреагировала на слова Евгения Плющенко, который раскритиковал специалиста.

Тутберидзе на своем официальном аккаунте в Instagram опубликовала стихотворение Марины Цветаевой «Проста моя осанка…»

Отметим, конфликт начался с того, что Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры, в следствие чего пропустит чемпионат России в Красноярске и не будет отбираться на чемпионаты Европы и мира.

После этого тренерский штаб Тутберидзе опубликовал резкое заявление, в котором раскритиковал Евгения Плющенко и Татьяну Тарасову. Позже Плющенко ответил, заявив, что никогда не лез в чужую компетенцию и не приглашал Загитову к себе, в то время как Тутберидзе, наоборот, нет равных в переманивании спортсменов.

Тарасова эмоционально отреагировала на заявление команды Тутберидзе, но была менее многословной.