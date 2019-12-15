Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, выступающая за сборную Словении, прокомментировала решение WADA отстранить Россиию от международных соревнований

По словам Подчуфаровой, в ситуации с конфликтом России с WADA неважно, чистый спортсмен или нет, у тебя все равно нет прав и ты не защищён в этой ситуации.

«Не хотелось чувствовать себя клоуном, на которого все смотрят вокруг, а ты сидишь и разводишь руками», — сказала Подчуфарова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, исполнительный комитет WADA выдвинул санкции в отношении российских спортсменов, согласно которым сборная России в течение четырех лет не сможет принимать участие в крупных международных соревнованиях. «Чистые» спортсмены из России не смогут выступать под символикой Российской Федерации.