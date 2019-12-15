В матче 17-го тура английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» дома потерпел крупное поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:3.

В составе горожан дубль оформил Кевин де Брюйне. Первый мяч бельгиец забил на 2-й минуте с передачи Габриэла Жезуса, второй — на 40-й минуте с передачи Фила Фодена. Еще один мяч на счету Рахима Стерлинга, который отличился на 15-й минуте с передачи Кевина де Брюйне.

После 17 матчей команда Хосепа Гвардиолы идет на третьем месте в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 35 очков. «Сити» отстает от идущего вторым «Лестера» на четыре очка, а от лидирующего «Ливерпуля» — на 14 баллов. «Арсенал» занимает девятую строчку с 22 очками.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведет 18 декабря на выезде против «Оксфорд Юнайтед» в рамках четвертьфинала Кубка Лиги. В АПЛ 21-го числа «Сити» примет «Лестер», «Арсенал» в этот же день в гостях встретится с «Эвертоном».