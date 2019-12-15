Российская премьер-лига опубликовала список лучших футболистов первой части сезона по точности передач.

Первое место занял сербский защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович, показатель которого равен 91%, 929 его передачи из 1024 оказались точными. Вторым стал хорватский защитник казанского «Рубина» Филип Уремович с показателем 90%, 916 его передач из 1015 достигли адресата. На третьей строчке оказался колумбийский полузащитник сине-бело-голубых Вильмар Барриос, у него такой же процент передач — 90%, однако Барриос сделал меньше пасов: 924, из которых 835 стали точными.

В пятерку также вошел украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий (88%, 1012/1145) и защитник «Краснодара» Сергей Петров (88%, 971/1102).

Отметим, после 19 туров в турнирной таблице российской премьер-лиги лидирует петербургский «Зенит», который имеет в активе 45 очков, отрыв от второго места составляет десять очков.

Ранее РПЛ опубликовала символическую сборную турнира по версии InStat по итогам 19 туров.