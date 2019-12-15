Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о победе россиянина Петра Яна на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе.

По словам Уайта, Петр Ян подбирается к элите легчайшего веса. Президент UFC также назвал россиянина голодным варваром и настоящим убийцей, который готов драться с любым оппонентом.

«Посмотрим, сейчас я не готов обсуждать его следующий бой», – сказал Уайт, слова которого приводит ESPN.

Напомним, Петр Ян одержал победу нокаутом над 40-летним американцем Юрайей Фэйбером. Бой проходил в рамках мэйнкарда UFC 245. Турнир включал в себя сразу три титульных поединка: Аманда Нунис единогласным решением судей защитила пояс от Жермен де Рандами, Макс Холлоуэй также единогласным решением сложил полномочия и уступил Александру Волкановски, а Камару Усман смог защитить пояс, победив Колби Ковингтона техническим нокаутом.