Российская фигуристка, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая поделилась мнением о решении Алины Загитовой приостановить карьеру.

По словам Слуцкой, никто не имеет права осуждать Загитову, потому что она взрослый человек, и сама приняла решение взять паузу, а зрители и коллеги должны это решение уважать.

Слуцкая считает, что нельзя говорить, что Загитова зря это сделала, напротив, ее нужно поддержать и уважать ее выбор.

«Очень здорово, что она будет продолжать кататься в показательных выступлениях, в ледовых шоу, спектаклях. Раньше у поклонников была возможность увидеть ее в большинстве случаев на соревнованиях, а сейчас они могут наблюдать ее и с другой стороны», — написала Слуцкая в своем Instagram.

Ранее Алина Загитова объявила о приостановлении карьеры.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой и серебряной призеркой 2018 года, чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года, серебряным призером ЧЕ-2019. Кроме того, Загитова победила в Финале Гран-при 2017 года и заняла второе место в 2018 году. Также фигуристка является чемпионкой мира 2017 года среди юниорок и чемпионкой России 2018 года.