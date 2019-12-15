Нападающий СКА и сборной Финляндии Миро Аалтонен поделился впечатлением от игры на «Газпром-Арене».

По словам Аалтонена, только на футбольных матчах атмосфера бывает такой, как на игре в Петербурге. Финн отметил, что он получил удовольствие, а играть на таком стадионе — это особенный момент.

«У нас сегодня стояла задача обыграть сборную России, но соперник оказался слишком хорош. Рад, что мы добились победы днем ранее», – сказал Аалтонен, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, в Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» завершился хоккейный матч между сборными России и Финляндии. Игра проходила в рамках Кубка Первого канала и закончилась победой россиян со счетом 2:0.

Ранее сборная России под руководством Алексея Кудашова провела два матча в рамках турнира. Сначала россияне уступили Швеции со счетом 3:4, затем обыграли Чехию со счетом 4:3 в серии послематчевых буллитов.