Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредрик Юнгберг поделился мнением о поражении от «Манчестер Сити».

По словам Юнгберга, он был горд своими игроками, так как состав, которым «Арсенал» заканчивал игру, совсем молод.

Швед отметил, у него было ощущение, что канониры неплохо играли и держали мяч, но команде не хватило финальной искры.

«Посмотрите на ценники игроков «Сити», которые вышли на замену у них. У нас вышла одна молодежь. Разница колоссальная, но я все равно горжусь парнями», — сказал Юнгберг, слова которого приводит ВВС.

Напомним, в матче 17-го тура английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» дома потерпел крупное поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:3.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведет 18 декабря на выезде против «Оксфорд Юнайтед» в рамках четвертьфинала Кубка Лиги. В АПЛ 21-го числа «Сити» примет «Лестер», «Арсенал» в этот же день в гостях встретится с «Эвертоном».