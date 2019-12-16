Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал конфликт в фигурном катании, возникший после того, как Алина Загитова приостановила карьеру.

«Дорогие мои, любимые поклонники биатлона! Огромное вам спасибо, уверен, что вы никогда не устроите в Сети дикий срач, как устраивают поклонники фигурного катания! Люблю всех! Тутберидзе, Медведеву, Загитову, Плющенко, Тарасову etc!» — написал Губерниев в Instagram.

Отметим, Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры, в следствие чего пропустит чемпионат России в Красноярске и не будет отбираться на чемпионаты Европы и мира.

После этого тренерский штаб Тутберидзе опубликовал резкое заявление, в котором раскритиковал Евгения Плющенко и Татьяну Тарасову. Позже Плющенко ответил, заявив, что никогда не лез в чужую компетенцию и не приглашал Загитову к себе, в то время как Тутберидзе, наоборот, нет равных в переманивании спортсменов.

Тарасова эмоционально отреагировала на заявление команды Тутберидзе, но была менее многословной.