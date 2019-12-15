В матче Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии в Санкт-Петербурге Финляндию на «Газпром-Арене» был установлен рекорд.

Матч посетили 67 877 болельщиков, и тем самым игра заняла третье место в списке самых посещаемых в Европе. Лучший результат состоялся в матче чемпионата мира 2010 года между сборными США и Германии в Гельзенкирхене. Тогда игру посетили 77 803 зрителей. Второе место также принадлежит стадиону «Газпром-Арена» и матчу Россия — Финляндия: в декабре 2018 года игру посетили 71 381 зрителей.

Напомним, на стадионе «Газпром-Арена» состоялся хоккейный матч между сборными России и Финляндии. Игра проходила в рамках Кубка Первого канала и закончилась победой россиян со счетом 2:0. Ранее сборная России под руководством Алексея Кудашова провела два матча в рамках турнира. Сначала россияне уступили Швеции со счетом 3:4, затем обыграли Чехию со счетом 4:3 в серии послематчевых буллитов. Обе игры состоялись в Москве.