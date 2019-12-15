В матче 17-го тура испанской Примеры «Севилья» дома потерпела поражение от «Вильярреала» со счетом 1:2.

В составе гостей отличились Рауль Альбиоль на 13-й минуте и Карл Токо Экамби с передачи Мануэля Тригероса на 74-й минуте. У хозяев единственный мяч сумел забить Мунир Эль-Хаддади с передачи Серхио Регилона на 61-й минуте встречи.

После 17 матчей команда Хулена Лопетеги идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 31 очко. Подопечные Хавьера Кальехи занимают 13-ю строчку в таблице, набрав 22 балла.

Следующий матч «Севилья» проведет 18 декабря на выезде против «Бергантиньос» в рамках 1/64 финала Кубка Испании, «Вильярреал» в этот же день встретится в гостях с «Комильяс».