Защитник сборной России Вячеслав Войнов поделился впечатлениями от игры против Финляндии.

По словам Войнова, такие матчи, как сегодняшний, запоминаются на всю жизнь. Хоккеист похвалил организаторов и отметил отличную атмосферу. Войнов рассказал, что россияне решили сыграть немного от обороны, потому что в предыдущих встречах пропустили много шайб.

«С чем связана плохая реализация? На этот вопрос, наверное, никогда не знаешь ответа. Где-то отдачи нет, где-то перегорели, где-то перестарались. Где-то попроще надо было сыграть. Второе место на турнире? Всегда хочется только выигрывать. Старались, но не получилось», — сказал Войнов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, на стадионе «Газпром-Арена» состоялся хоккейный матч между сборными России и Финляндии. Игра проходила в рамках Кубка Первого канала и закончилась победой россиян со счетом 2:0.

Ранее сборная России под руководством Алексея Кудашова провела два матча в рамках турнира. Сначала россияне уступили Швеции со счетом 3:4, затем обыграли Чехию со счетом 4:3 в серии послематчевых буллитов. Обе игры состоялись в Москве.