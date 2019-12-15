Скандал в фигурном катании, сборная России по гандболу взяла бронзу ЧМ, «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал». Эти и другие события — в главных новостях дня.

Тренеры Тутберидзе — Плющенко: Вам не удалось заманить Загитову, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах

Тренерский штаб группы Этери Тутберидзе, в который входят Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз, в резкой форме обратился к тем, что раскритиковал решение Алины Загитовой взять паузу в карьере.

Сборная России по гандболу завоевала бронзу чемпионата мира, обыграв Норвегию

Сборная России пр гандболу завоевала бронзовые награды чемпионата мира среди женских команд. В матче за третье место россиянки обыграли Норвегию со счетом 33:28.

Экхофф выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Россия без медалей

На втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершилась женская гонка преследования на 10 километров. Победу одержала представительница Норвегии Тириль Экхофф.

Норвежцы выиграли эстафету в Хохфильцене, Россия — шестая

На втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершилась мужская эстафетная гонка. Победу одержала команда Норвегии в составе Йоханнеса Дале, Эрленда Овренга Бьонтегорда, Тарьея Бе и Йоханнеса Бе.

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» благодаря дублю де Брюйне

В матче 17-го тура английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» дома потерпел крупное поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:3.

Россия обыграла финнов на «Газпром-Арене», но не победила в Кубке Первого канала

В Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» завершился хоккейный матч между сборными России и Финляндии. Игра проходила в рамках Кубка Первого канала и закончилась победой россиян со счетом 2:0.