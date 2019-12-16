Президент футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис опроверг информацию о возможном приобретении неаполитанцами шведского нападающего Златана Ибрагимовича, который в ноябре покинул MLS и снова ищет себе пристанище в Европе.

Де Лаурентис сказал, что «Наполи» был заинтересован в приобретении Ибрагимовича когда командой руководил Карло Анчелотти, но после смены тренера у команды изменился тактический стиль игры и появились другие приоритеты.

«Мы думали об Ибрагимовиче, когда командой руководил Анчелотти, поскольку при нём он взял бы на себя определённую роль. Теперь у меня есть другие приоритеты. Эта команда должна играть по другой системе, с высокой линией защиты», — цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

Раннее сообщалось, что в круг интересов «Наполи» попал игрок «Милана» — Франк Кессиэ, которого клуб продаст если получить стоящее предложение.