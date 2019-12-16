Нападающий ПСЖ Киллиан Мбаппе стал самым молодым игроком чемпионата Франции, которому покорились 70 забитых мячей.

В матче против «Сент-Этьена» Мбаппе оформил дубль, чем помог своему клубу уверенно переиграть своих оппонентов со счётом 4:0. Благодаря этому дублю 20-летний Мбаппе достиг отметки в 70 голов в Лиге 1 и стал самым молодым игроком, которому удавалось добиться такого успеха. До Мбаппе рекорд принадлежал Бернару Лякомбу, который ему покорился в 22-летнем возрасте в 1975 году.

В нынешнем сезоне в Лиге 1 Киллиан Мбаппе сыграл за ПСЖ 11 матчей и забил 9 мячей. Спустя 18 туров, ПСЖ уверенно лидирует с своём чемпионате с 42 очками, отрываясь от ближайшего преследователя на семь баллов.

На групповой стадии Лиги чемпионов французский клуб занял первое место в своём квартете, обогнав «Реал Мадрид», «Брюгге» и «Галатасарай». В рамках Лиги чемпионов Мбаппе забил четыре гола в пяти матчах.