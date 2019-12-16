В рамках регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях оказался сильнее «Атланты Хоукс» (101:96).

Самым результативным игроком матча стал игрок «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс. «Король» оформил дабл-дабл, закинул в корзину 32 очка, сделал 13 подборов и отдал 7 передач. Помимо Джеймса дабл-даблом отметился его партнёр по команде — Энтони Дэвис, на счету которого 27 очков, 13 подборов и три передачи.

Как сообщает пресс-служба НБА Леброн Джеймс и Энтони Дэвис побили рекорд НБА, набрав по 400 и более очков (Джеймс — 403, Дэвис — 401) за 15 стартовых игр сезона, будучи партнёрами по команде. До сегодняшнего дня подобную статистику никто не демонстрировал.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — лидер Западной конференции. За 27 сыгранных матчей, клуб потерпел поражение только в трёх из них. Следующий матч «Лейкерс» проведет на выезде против «Индианы», 18 декабря.