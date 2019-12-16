Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров прокомментировал отсутствие Евгения Гараничева в составе на эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Слова Белозерова цитирует портал Чемпионат.com. По мнению тренера, штаб ставил участников в эстафету по спортивному принципу, тренеры непредвзято относятся к спортсменам.

«Гараничева не поставили в первую очередь потому, что он не очень хорошо себя чувствовал, было недомогание», — сказал Белозеров.

Напомним, мужская сборная России заняла 6-е место в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Победа осталась за Норвегией. На третьем этапе Дмитрий Малышко заработал штрафной круг на стрельбе стоя, и россияне потеряли шансы на попадание в тройку призеров.