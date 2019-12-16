Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился ожиданиями от предстоящего этапа Кубка мира во французском Анси.

По мнению Елисеева, на предыдущем австрийском этапе он показал хорошие результаты. «Да, немножко не получилось, но мало в чем можно себя упрекнуть», — отметил биатлонист в эфире телеканала Матч ТВ.

На этапе в Анси Елисеева пугает жара, поскольку его организм не очень хорошо переносит такие условия. «Надеюсь, что можно будет комбинезон обрезать. Я не просто так постоянно шапку скидываю или повязку», — отметил Елисеев.

Напомним, третий этап Кубка мира по биатлону состоится во французском Анси с 19 по 22 декабря. Сейчас в Анси очень тепло, из-за отсутствия снега даже планировали переносить этап и проводить еще одну неделю в Хохфильцене.